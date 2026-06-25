Más de 28 mil personas permanecen desaparecidas tras terremotos en Venezuela, según plataforma

Edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela. ( EFE/ BORIS VERGARA )

De manera extraoficial, se han registrado más de 30 mil reportes de personas desaparecidas en Venezuela, tras los fuertes terremotos que sacudieron el país durante la tarde y noche del miércoles 24 de junio.

Los datos están recopilados en una plataforma digital creada para ayudar a familiares a reportar ciudadanos con quienes perdieron contacto luego de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a la nación sudamericana.

Pasadas las 11:00 de la mañana de este jueves, de los 30,466 reportes realizados, un total de 28,900 personas aún no habían sido localizadas, mientras que 1,566 habían sido encontradas a salvo.

Abierto al público

El portal desaparecidosterremotovenezuela.com fue habilitado como un registro ciudadano para facilitar la búsqueda de personas y permitir que familiares informen sobre allegados que no han podido localizar, así como confirmar casos de personas encontradas.

La herramienta surgió luego de los fuertes movimientos sísmicos que provocaron interrupciones en las comunicaciones y dificultaron el contacto entre familias en distintas zonas afectadas del país.

El reporte se genera de manera gratuita y toma menos de un minuto. Solo se requiere el nombre de la persona desaparecida y el lugar donde fue vista por última vez.

Contactos de emergencias

En la plataforma también se ofrecen los siguientes números telefónicos para atención de emergencias:

171 desde un teléfono fijo (Cantv)

*1 Movilnet

112 Digitel

911 Movistar

Las víctimas

Durante las primeras horas de la mañana, la cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela aumentó a 164 fallecidos y 971 heridos, informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La mandataria confirmó además que el país permanece bajo estado de emergencia mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. De acuerdo con Rodríguez, el balance oficial se incrementó considerablemente con respecto al reporte inicial de 32 muertos y unos 700 heridos, a medida que los equipos de emergencia lograron acceder a nuevas zonas afectadas por el colapso de edificaciones y el avance de las labores entre los escombros.