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terremotos en Venezuela
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Venezuela eleva a 235 los muertos y a 4,300 los heridos por terremotos

La nación mantiene una búsqueda activa de desaparecidos

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    Venezuela eleva a 235 los muertos y a 4,300 los heridos por terremotos
    Venezuela fue afectada por dos terremotos ayer miércoles 24 de junio de 2026. (EFE)

    Al menos 235 muertos y 4,300 heridos dejan los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

    Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1, 500 heridos.

    "Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.

    RELACIONADAS

    La ayuda de EE. UU.

    Estados Unidos anunció el envío de dos buques de guerra, así como aviones de transporte y helicópteros, para apoyar a Venezuela, tras los dos terremotos, informó el ejército estadounidense el jueves.

    "Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de Estados Unidos" en Venezuela, señaló el Comando Sur en una publicación en X.

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