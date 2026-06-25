Venezuela eleva a 235 los muertos y a 4,300 los heridos por terremotos

Venezuela fue afectada por dos terremotos ayer miércoles 24 de junio de 2026. ( EFE )

Al menos 235 muertos y 4,300 heridos dejan los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1, 500 heridos.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.

La ayuda de EE. UU.

Estados Unidos anunció el envío de dos buques de guerra, así como aviones de transporte y helicópteros, para apoyar a Venezuela, tras los dos terremotos, informó el ejército estadounidense el jueves.

"Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de Estados Unidos" en Venezuela, señaló el Comando Sur en una publicación en X.