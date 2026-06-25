Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

Residentes entre los escombros de un edificio en ruinas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). ( EFE/ RONALD PENA R. )

El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende al menos a 235 muertos, y se ha confirmado que entre los fallecidos hay ciudadanos extranjeros.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas extranjeras de los sismos:

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— murieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, falleció tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves el Ministerio Relaciones Exteriores italiano.

Roma estima en unos 170,000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

Dos chinos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal Xinhua de Pekín, citando a la embajada en Caracas.

La embajada publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat, instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

Te puede interesar Habilitan centro de acopio en Sambil para ayudar a afectados por terremotos en Venezuela