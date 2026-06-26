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terremotos en Venezuela
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Sube a 589 la cifra de muertos y 2,980 heridos por terremotos en Venezuela

Continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales

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    Sube a 589 la cifra de muertos y 2,980 heridos por terremotos en Venezuela
    Integrantes de equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). (EFE/ BORIS VERGARA)

    La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó el viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

    • "Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

    El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

    Heridos en el desastre

    Asimismo, sube a 2,980 la cifra de heridos por terremotos en Venezuela. Este es la cifra reportada por las autoridades de Venezuela tras los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira.

    Actualmente continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. Varias países han enviado ayuda a la nación latinoamericana para asistir en las operaciones de rescate.

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