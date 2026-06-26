Nuevo sismo de magnitud 4.7 se registra al norte de Venezuela tras doble terremoto

El nuevo sismo de magnitud 4.7 fue registrado este viernes al norte de Maracay/ Imagen ilustrativa. ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo sismo de magnitud 4.7 fue registrado este viernes al norte de Maracay, Venezuela, en medio de la vigilancia que mantienen los organismos sismológicos tras el doble terremoto que afectó al país suramericano esta semana.

De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento ocurrió a las 6:16 de la tarde, hora local de Venezuela, a 54 kilómetros al norte de El Limón. El evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 10.800 grados norte y 67.599 grados oeste.

El punto marcado en el mapa ubica el temblor frente a la zona centro-norte venezolana, en las proximidades del eje costero que conecta áreas cercanas a Puerto Cabello, Valencia, Maracay y Caracas, una franja que permanece bajo observación tras los fuertes movimientos registrados el 24 de junio.

Impacto y cifras

Este nuevo evento ocurre apenas dos días después de que Venezuela fuera impactada por dos terremotos consecutivos de gran magnitud, uno de 7.2 y otro de 7.5, registrados con menos de un minuto de diferencia. Esa secuencia convirtió al país en el centro de la atención sísmica regional y elevó la preocupación por posibles réplicas.

Casi mil muertos, más de 50,000 desaparecidos y 3,360 heridos: el trágico balance del doble terremoto en Venezuela se dispara mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.

Contexto geológico

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El norte de Venezuela está situado en una zona tectónica compleja, vinculada al contacto entre las placas del Caribe y Sudamérica.

Leer más Casi mil muertos y más de 50,000 desaparecidos tras doble terremoto en Venezuela