Las labores de búsqueda y rescate en el estado La Guaira continúan dejando escenas de profundo impacto humano tras los terremotos que sacudieron Venezuela esta semana.

En medio de las operaciones, un rescatista conmovió a redes sociales al relatar la experiencia de recuperar cuerpos en un edificio que, según su testimonio, albergaba una fiesta infantil cuando ocurrió el colapso.

El hombre, identificado como Maikel La Rosa, difundió un video desde la zona de emergencia en el que describió la dureza del trabajo entre los escombros y el fuerte impacto emocional que le ha generado la situación.

"Me da mucho dolor porque estamos trabajando y los cuerpos que estamos sacando eran de una fiesta de niños. Me da mucho dolor y me dan ganas de llorar, de verdad. No se imaginan. Era una fiesta de niños cuando se derrumbó el edificio", expresó con la voz entrecortada.

El rescatista aseguró que este ha sido uno de los momentos más difíciles de su labor en operaciones de emergencia. "Esto es muy fuerte. Hay que ser duro, pero me da mucho dolor", añadió.

Según detalló, en la zona afectada comenzaron a utilizar maquinaria pesada para acelerar las tareas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes. "Ya están metiendo máquinas y nada, hay que seguir informando, sigamos trabajando", señaló.

Las declaraciones se producen mientras los equipos de emergencia continúan operando en distintos puntos de La Guaira, una de las provincias más afectadas por los sismos registrados esta semana.

Más

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los terremotos ocurrieron con apenas 36 segundos de diferencia: el primero alcanzó una magnitud de 7.2 con epicentro cerca de Morón, y el segundo una magnitud de 7.5 en una zona cercana.

(USGS), los ocurrieron con apenas 36 segundos de diferencia: el primero alcanzó una con epicentro cerca de Morón, y el segundo una en una zona cercana. El último balance oficial, difundido el viernes, eleva la cifra de fallecidos a 920 personas y el número de heridos a 3,360.