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terremotos en Venezuela
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Milagro entre los escombros: rescatan un bebé 32 horas después de terremotos en Venezuela

El bebé de 18 días de nacido permaneció 32 horas atrapado en un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela

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    Milagro entre los escombros: rescatan un bebé 32 horas después de terremotos en Venezuela
    Bebé rescatado con vida en manos de los rescatistas. (CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO PUBLICADO EN REDES SOCIALES)

    Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida.

    Un video obtenido por la AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

    • Lo pasan con cuidado, envuelto en una manta, de una persona a otra antes de limpiarlo suavemente con pañuelos, según muestra el video.
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    De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas.

    Consecuencias del terremoto

    La madre del niño fue rescatada una hora después que el pequeño.

    Al menos 920 personas murieron a causa de los dos terremotos consecutivos del miércoles, de magnitudes 7.2 y 7.5, y miles más resultaron heridas o siguen desaparecidas.

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