Colapsa complejo del plan bandera de vivienda de Hugo Chávez tras sismos en Venezuela

El doble terremoto destruyó uno de los grandes complejos del programa de vivienda impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira. ( FUENTE EXTERNA )

El doble terremoto en Venezuela dejó inhabitable uno de los grandes complejos del programa de vivienda impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira, el estado más afectado, constató la AFP.

Los dos sismos ocurridos el miércoles en menos de un minuto han dejado cerca de 1.500 muertos y una gran desolación en el país, especialmente en La Guaira, vecino de Caracas y considerado la zona cero de la tragedia.

Jenny Contreras, de 28 años, duerme junto a su esposo y su hijo de cuatro años en un colchón en la calle desde que los fuertes sismos sacudieron el edificio en el que vivían.

Habitaba un apartamento que se cimbró sobre los pisos inferiores en uno de los 192 edificios del Urbanismo Hugo Chávez en el barrio de Catia La Mar, en La Guaira.

Solo pudo recuperar algunos enseres antes de que la infraestructura cediera por las cientos de réplicas y se le impidiera regresar a su apartamento.

Los habitantes de este complejo, de 3.400 apartamentos y cuatro pisos, fueron desalojados y serán trasladados a un refugio en Caracas.

Daños en la infraestructura

"La mayoría de los que están hacia las últimas partes de la urbanización, todos fueron derrumbados", indicó Contreras de 28 años.

El desastre dejó cientos de edificios colapsados y, de acuerdo con las autoridades, 189 se desplomaron completamente en mayor medida en Caracas y La Guaira.

Los edificios muestran grandes grietas, muchos cedieron en sus bases y están ladeados casi a punto de caerse. Quedaron al descubierto tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla.

Otros edificios se desplomaron por la intensidad del sismo, pero también por las explosiones de las bombonas de gas doméstico, cuentan algunos de sus habitantes.

Entre los escombros de una de las viviendas se asomaba una mano inflamada de un fallecido que aún no había sido recuperado.

"Definitivamente toda la urbanización sería inhabilitada. Toda la urbanización en su futuro va a desaparecer porque todos quedaron muy mal estado", dijo Contreras.

Expertos han advertido sobre el deterioro prematuro, las grietas y los daños estructurales en varias edificaciones ejecutadas por el plan bandera de Chávez: la Misión Vivienda.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela ha alertado en diversos informes la vulnerabilidad de estos edificios y la falta de información sobre la calidad de los estudios del suelo.

"Las otras zonas más afectadas fueron la 1 y la 3. Allá arriba. De aquel lado ya todo eso se cayó. Se hundieron. Y hay muchos muertos", afirmó Dayana Lean, comerciante de 51 años.

Dice que no quiere irse a un refugio y le pide a las autoridades "el milagro de reubicación a apartamentos, así sea en otros estados".

"Para donde sea, pero menos a un refugio. Para refugiados nos quedamos aquí, nos cuidamos", señaló.

Reacciones y medidas oficiales

Frente a las ruinas de sus edificios han colocado colchones, lavadoras, muebles de madera y una serie de enseres domésticos que lograron sacar de sus casas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó el domingo de la creación de "campamentos transitorios" para quienes perdieron sus hogares. Igualmente, se planificarán proyectos de construcción de viviendas "en un lapso muy corto", según informó.

"¿Vamos a ir a un refugio?", pregunta Sandra Racure, de 47 años y quien vive en este complejo desde hace 13 años. Si aún "hay refugiados" de otros desastres naturales, se lamenta.

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