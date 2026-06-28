Los vuelos entre Teherán y Dubái se reanudarán el lunes, según la prensa iraní

Aeropuerto de Dubái ha sido atacado en varias ocasiones durante la guerra en Oriente Medio. ( FUENTE EXTERNA )

Los vuelos entre Teherán y Dubái se reanudarán el lunes, informó la prensa estatal iraní este domingo, apenas unas semanas después de que Irán atacara objetivos en Emiratos Árabes Unidos con drones y misiles durante la guerra en Oriente Medio.

La televisión estatal iraní y otros medios de prensa citaron a Ramin Kashefazar, director del aeropuerto Imán Jomeini, de Teherán, quien afirmó que "se han hecho los arreglos necesarios para reabrir la ruta Teherán–Dubái en el aeropuerto Imán Jomeini".

Los billetes estaban disponibles para su compra en la página web de la aerolínea iraní Sepehran para el vuelo del lunes a Dubái a las 10:40 (07:30 GMT).

Impactos en terminal de Dubái

El aeropuerto de Dubái fue atacado en repetidas ocasiones con drones durante la guerra en Oriente Medio, lo que obligó a suspender vuelos en varias ocasiones.

Imágenes de video de uno de los ataques al inicio de la guerra mostraron un dron estrellándose contra el suelo cerca de la zona de embarque de pasajeros.

Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con lanzamientos de misiles y drones a través del Golfo, pero afirmó que había atacado intereses estadounidenses y no infraestructuras civiles.

Antes de la guerra, el aeropuerto de Dubái era el más transitado del mundo en cuanto a pasajeros internacionales, aunque el número de viajeros cayó un 66% interanual a raíz del conflicto.

La guerra se encuentra detenida desde abril por un alto el fuego, pese a los frecuentes intercambios de disparos, mientras Estados Unidos e Irán se encuentran actualmente a mitad de un período de 60 días para negociar un acuerdo de paz duradero.