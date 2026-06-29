147 deportados desde Estados Unidos quedaron bajo los escombros tras terremoto en Venezuela

Un grupo de 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos terminó atrapado bajo los escombros del Hotel Santuario La Llanada, en el estado de La Guaira, luego del terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, según una publicación del diario español El País.

Los migrantes habían llegado ese mismo día al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, procedentes de Texas, en el llamado vuelo 164, como parte del programa de repatriación coordinado entre las autoridades estadounidenses y el Gobierno venezolano.

El grupo estaba compuesto por 120 hombres, 19 mujeres y siete niños. Tras su llegada, fueron trasladados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al Hotel Santuario La Llanada, una instalación ubicada en una montaña de La Guaira y utilizada por las autoridades venezolanas para alojar temporalmente a personas deportadas mientras completaban protocolos de recepción, chequeos médicos, vacunación y trámites de identificación.

Horas después, el edificio colapsó por el impacto del terremoto

La publicación señala que familiares de los deportados comenzaron a buscar información desesperadamente después de ver videos difundidos por funcionarios venezolanos en los que aparecían los recién llegados. En redes sociales, allegados de los migrantes preguntaban por sus parientes y reclamaban saber dónde estaban los pasajeros del vuelo 164.

El País recoge testimonios de familiares que aseguran haber recibido llamadas de algunos deportados poco después de aterrizar en Venezuela. Uno de ellos habría avisado que ya estaba en Maiquetía y que sería trasladado para luego continuar hacia su ciudad de origen. Después del sismo, sus familiares perdieron contacto.

Entre los sobrevivientes citados por el medio está un venezolano identificado como Joan, de 28 años, quien había sido deportado tras permanecer en un centro de detención migratoria en Estados Unidos. Según el relato atribuido a su esposa, el hombre se encontraba en una habitación del hotel cuando comenzó el temblor. Intentó salir, pero la estructura colapsó antes de que pudiera abandonar el lugar. Permaneció varias horas bajo los escombros y logró sobrevivir protegido por una litera y colchones que amortiguaron parte del peso.

Familiares de algunos deportados denunciaron que los migrantes habrían permanecido encerrados en el hotel y que funcionarios del Sebin no les permitieron salir cuando comenzó el movimiento sísmico. Una madre citada por el periódico responsabilizó directamente al Gobierno venezolano por haber mantenido a su hijo bajo custodia tras su regreso al país, pese a que, según su versión, no tenía antecedentes penales.

Sin lista oficial de las víctimas

Hasta la publicación del reportaje, el Gobierno venezolano no había difundido una lista oficial con los nombres de las víctimas, sobrevivientes o desaparecidos del vuelo 164. Algunos sobrevivientes afirmaron que solo 12 personas habrían sido encontradas con vida, aunque esa cifra no contaba con confirmación oficial.

El caso ha añadido una dimensión migratoria y política a la tragedia venezolana. Los deportados habían sido expulsados de Estados Unidos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Muchos habían pasado por centros de detención antes de ser enviados de regreso a Venezuela, un país al que retornaron en condiciones de alta vulnerabilidad.

El País también señala que varios familiares elaboraron fichas de búsqueda y las difundieron en redes sociales para localizar a sus seres queridos en hospitales, refugios o entre los escombros del hotel. Algunos denunciaron lentitud en las labores de rescate y falta de información oficial.

La tragedia del vuelo 164 expone una doble vulnerabilidad: primero, la de los migrantes detenidos y deportados desde Estados Unidos; luego, la de quienes fueron recibidos en Venezuela bajo custodia estatal y terminaron en una estructura que se desplomó durante el terremoto.

El desastre ocurre en medio de una emergencia nacional por los sismos que han dejado cientos de muertos, miles de heridos y una cifra todavía incierta de desaparecidos. Mientras continúan las labores de rescate, las familias de los deportados reclaman respuestas sobre quiénes sobrevivieron, quiénes murieron y por qué fueron llevados a un lugar que terminó convertido en una trampa mortal.