Francia quiere "estudiar" el modelo español para "adaptar la sociedad" al calor extremo

Desde que empezó la ola de calor en Francia el pasado 18, los franceses practican un nuevo deporte de riesgo: la búsqueda desesperada de un ventilador para tratar de combatir la ola de calor, que dejó temperaturas récord de hasta 43.7 grados en Fontenay-le-Comte, al oeste del país. ( EFE )

El ministro de Trabajo francés, Jean-Pierre Farandou, indicó este lunes que propondrá a patronal y sindicatos un "viaje de estudios" a España para entender cómo funciona el país vecino en período de calor extremo e insipirarse de ello.

Francia vivió la semana pasada una ola de calor histórica con temperaturas superiores a 40ºC durante el día y un récord de noche más calurosa con 22ºC de media, que alcanzó los 26,4ºC en la madrugada del jueves en París.

"Tenemos que considerar que Francia, en verano, se convierte en España", declaró el ministro francés de Trabajo al medio Franceinfo. "En Madrid con 40 grados, [la sociedad] funciona", subrayó.

Farandou anunció "un viaje de estudios" de dos o tres días junto a los interlocutores sociales para "entender cómo se ha adaptado la sociedad española".

En España, las empresas pueden adaptar los horarios de trabajo entre junio y septiembre --los meses de verano en Europa--, adelantando su inicio y concentrándolos en las horas de menos calor por la mañana.

"Hay que ir a entender cómo funciona, cómo tomaron esas decisiones, qué resultados da, si están satisfechos", prosiguió el ministro.

Opciones en evaluación

En periodos de ola de calor, los españoles también pueden suspender el trabajo en las horas con temperaturas más altas, según "los convenios colectivos" de los distintos sectores, en particular en la construcción, subrayó.

Si eso estuviera escrito en los convenios colectivos, "todo el mundo lo sabría", trabajadores, empresas y contratistas, ya que figuraría "en los contratos firmados", agregó el funcionario francés.

Más allá del trabajo, el ministro abogó por debatir otros aspectos de la sociedad como la celebración de finales deportivas o de grandes festivales en el mes de junio, o las obras públicas durante el verano.

Su objetivo es poner en marcha a partir de septiembre un grupo con patronal y sindicatos para anticipar próximas crisis.

Sin embargo, Farandou se manifestó en contra de la idea de fijar un umbral de temperatura a partir del cual habría que detener el trabajo o la idea de un permiso climático.

"No se puede parar el país porque hace calor. Con 30 grados, Francia sabe funcionar", afirmó.