Lanzan "Aquí estoy Venezuela", una plataforma para ayudar a localizar personas desaparecidas

Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio en La Guaira (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

En medio de las labores de rescate y atención a los afectados por los recientes terremotos en Venezuela, un grupo de voluntarios puso en marcha "Aquí estoy Venezuela", una iniciativa que busca facilitar la localización de personas desaparecidas o cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

La plataforma surge como un esfuerzo colaborativo para centralizar la información que distintas organizaciones y proyectos ciudadanos han recopilado desde el inicio de la emergencia.

Su objetivo es ofrecer un punto de consulta que ayude a familiares y amigos a verificar si una persona aparece registrada en alguna de las listas disponibles, en un contexto en el que miles de personas permanecen desplazadas y las comunicaciones continúan afectadas en varias zonas del país.

Cómo funciona el servicio

El sistema permite realizar búsquedas de dos maneras. La primera consiste en agregar a los contactos de WhatsApp el número +58 424-2089153 y enviar el nombre completo o el número de cédula de la persona que se desea localizar.

El servicio consulta la información disponible en diferentes bases de datos para ofrecer los resultados que encuentre.

La segunda opción es acceder al portal www.aquiestoyvenezuela.com, donde también es posible realizar consultas y obtener información recopilada por la iniciativa.

De acuerdo con sus organizadores, un equipo de voluntarios trabaja de manera permanente actualizando la base de datos con los registros que reciben desde distintas plataformas de ayuda humanitaria.

Entre ellas figuran "Te Busco", "PacientesVE", "Red Ayuda Venezuela" y la propia "Aquí estoy Venezuela", con el propósito de concentrar la mayor cantidad posible de información en un solo lugar.

La iniciativa fue difundida a través de Instagram con un llamado a compartir tanto el sitio web como el contacto de WhatsApp para ampliar su alcance y facilitar que más familias puedan acceder a la herramienta.

El lanzamiento del servicio coincide con la intensa respuesta humanitaria desplegada tras los sismos que afectaron principalmente al estado La Guaira. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades mantienen el llamado a utilizar únicamente información verificada para evitar la circulación de rumores o datos incorrectos.

Aunque la plataforma no reemplaza los canales oficiales de información, sus impulsores esperan que se convierta en un apoyo adicional para quienes continúan buscando noticias de familiares y seres queridos en medio de una de las emergencias más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.