La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este lunes, a través de un video publicado en su cuenta de X, que el régimen venezolano cerró el espacio aéreo del país para impedir su regreso, en momentos en que Venezuela enfrenta las consecuencias de un devastador terremoto.

"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo", afirmó Machado desde la ciudad de Panamá, donde se encontraba con planes de viajar a Venezuela para sumarse a los esfuerzos de rescate y acompañar a las víctimas de la tragedia.

Denuncias de la oposición

La dirigente, una de las voces más prominentes de la oposición venezolana, calificó la decisión como un acto de crueldad política en medio de una emergencia humanitaria. "Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible", señaló.

Machado denunció además que el régimen ha intentado bloquear múltiples formas de ayuda al pueblo venezolano. "Ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país, ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos y pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad", enumeró.

Pese a las presiones, la líder opositora aseguró que el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás. "Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso", advirtió.

Machado enmarcó su determinación de regresar no como un asunto personal sino como una causa colectiva. "Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", expresó con firmeza.

La dirigente precisó que su regreso estaba previsto para el 24 de junio, fecha que consideró inaplazable. "El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren", declaró.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Llamado a la unidad

Machado también denunció que el manejo de la información por parte del régimen agrava la crisis. "Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad", reclamó.

La líder opositora cerró su mensaje con un llamado a la unidad y una promesa de acción. "Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos, porque de ésta también nos vamos a levantar", afirmó. "Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá"