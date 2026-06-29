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terremotos en Venezuela
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Fuerte temblor sacude a Caracas este lunes tras doble terremoto del miércoles

En La Guaira la destrucción es extendida con edificios hechos polvo o ladeados para uno u otro lado

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    Fuerte temblor sacude a Caracas este lunes tras doble terremoto del miércoles
    Fotografía de un edificio afectado por los terremoto, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R)

    Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y la vecina La Guaira el lunes por la mañana, poco después de las 07H00 locales (11H00 GMT), constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los 1,500 muertos.

    Es el movimiento telúrico más intenso reportado desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7.2 y 7.5 ocurrieron en menos de dos minutos. "Se sintió bastante", dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira.

    De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de temblor de este lunes de magnitud 4.6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.

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    Fotografía de un edificio afectado por los terremoto, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R)
    • Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la ONU habría unos 50,000 desaparecidos.

    En La Guaira la destrucción es extendida con edificios hechos polvo o ladeados para uno u otro lado y con los servicios de emergencia trabajando día y noche.

    El gobierno venezolano ha informado que 774 edificios están colapsados y 189 quedaron completamente colapsados.

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