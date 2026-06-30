Arranca cumbre de Mercosur con dura crítica a asimetrías del pacto con la UE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (c), habla durante la 68 Cumbre de Presidentes del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). ( EFE )

La cumbre de presidentes de Mercosur comenzó este martes en Asunción con una dura crítica del presidente paraguayo, Santiago Peña, a las "asimetrías" que se generan tras la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

"La cancha no está nivelada para todos por igual, no tenemos el mismo mercado, ni las mismas industrias, ni la misma logística", dijo Peña al abrir la sesión en la sede de la Conmebol en Luque, en las afueras de la capital paraguaya.

Además del anfitrión, asisten a la cumbre los presidentes de los países miembros Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), y los asociados José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador).

El argentino Javier Milei, que inicialmente había confirmado su asistencia, la canceló en medio de la convulsión política en casa debido a la renuncia de su ahora exjefe de Gabinete debido a un escándalo de presunto enriquecimiento ilícito.

En su duro discurso de apertura, Peña exigió "resultados concretos" para que el acuerdo con la Unión Europea, firmado en enero y cuya ratificación por la UE sigue pendiente, las corrija.

"¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que aún no está desarrollado?", reclamó.

"Sabor amargo"

Peña denunció el "sabor amargo" que dejó a su país la implementación inicial del acuerdo con la UE.

El mandatario paraguayo hacía referencia al sensible problema del reparto de cuotas de exportación con preferencias arancelarias en el bloque regional para los productos destinados a la UE.

"Es una cuestión de justicia. Un Mercosur sin justicia es cualquier cosa menos un bloque fraterno", se quejó, cuando algunos de los socios lograron copar rubros en las primeras etapas del nuevo vínculo comercial.

La UE ofrece cuotas de importación con beneficios arancelarios y es el Mercosur el que debe resolver cómo distribuye el volumen entre sus socios.

"Si el Mercosur quiere ser creíble hacia afuera, primero debe ser justo hacia adentro", lanzó Peña, primero en hablar durante la 68 cumbre del bloque.

"¿Queremos un Mercosur donde el más fuerte pisotea al más débil?", se preguntó.

"Paraguay mantiene su posición sobre la distribución de las cuotas. Esto no es un capricho, esto es justicia", zanjó Peña.

Minuto de silencio

Los jefes de Estado deben aprobar el inicio oficial de conversaciones para un acuerdo de libre comercio con Japón y los detalles técnicos del acuerdo con la Unión Europea, firmado en enero pasado en la capital paraguaya y vigente desde mayo.

A pedido de Lula, los mandatarios presentes hicieron un minuto de silencio en "solidaridad" con Venezuela y las víctimas de los mortíferos terremotos que golpearon al país caribeño la semana pasada.

"Quiero comenzar dedicando mi solidaridad al pueblo y el gobierno de Venezuela ante las pérdidas incalculables, humanas y materiales, ocasionadas por los terremotos de la semana pasada", dijo Lula.

"Tragedias como esta nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación regional", continuó, antes de que el silencio ganara la sala de reuniones.