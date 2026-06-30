Las tareas de rescate continúan en Venezuela entre avisos de escasez y enfermedades

Rescatistas buscan sobrevivientes por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la zona norte de Venezuela en Catia La Mar, estado La Guaira (Venezuela). ( EFE/ HENRY CHIRINOS )

Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1,700 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

La tragedia dejó un panorama de devastación en Venezuela, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda.

La NASA estimó que más de 58,000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.

"Estamos durmiendo en el piso, yo he estado durmiendo en el piso porque no tengo colchonetas", dijo a la AFP Jenny Tortoza, una mujer que duerme en la calle en Catia la Mar, en el estado de La Guaira.

En esa zona cercana a Caracas, la más castigada por el doble sismo, "la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se han colapsado", advirtió este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

"Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado", agregó.

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, advirtió también de la "presión extrema" sobre los servicios de salud y al riesgo "de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina".

Puerto operativo

Para acelerar el ingreso de equipos y suministros al país, los Marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, uno de los más importantes del país.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio fueron dos de los más fuertes y devastadores ocurridos en América Latina en los últimos tiempos.

Además de destruir cientos de edificios, los sismos dejaron inoperativo el principal aeropuerto de Venezuela, situado en La Guaira, y también el puerto reparado por Estados Unidos.

En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada, constató la AFP.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota pasados más de cinco días de la tragedia.

En Junquito, un pueblo turístico cercano a Caracas, Carmen Angarita pudo salvarse gracias a su sobrino que removió los escombros del edificio colapsado.

"Yo dije que de ahí no salía", recordó esta comerciante de 53 años. "Yo estaba resignada que yo iba a morir allí", junto a una nieta de 8, añadió.

A la espera de milagros

El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un permiso para acceder a la zona de desastre.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate. Son más de 2,000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

La ONU, agregó el funcionario, suministrará 10,000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

La ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes, no obstante, se cerró el sábado a las 18H04. Pero puede haber milagros.

Un mensaje de WhatsApp de una mujer encendió por ejemplo las esperanzas de un hallazgo milagroso entre los escombros.

Un joven de 21 años identificado como Aarón Levi fue rescatado el lunes en la localidad costera de Tanaguarena, según un video difundido por una fotógrafa que presenció la operación para sacarlo.

El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total, en La Guaira y Caracas.

La ONU calcula por su parte casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6,700 millones de dólares, 6 % del PIB del país petrolero.

"Mi familia está ahí"

Los dos hornos del único cementerio público de Caracas trabajan a plena capacidad. Decenas de personas esperan por un turno para sus seres queridos. Entre viernes y sábado se oficiaron de 60 a 70 entierros diarios.

Un grito de "¡Mamá, te amo!" se sobrepuso a un llanto bajo continuado y el ruido de las palas mezclando cemento.

Cuando los trabajadores comenzaron a cerrar el nicho de su sobrino, Sergio Vergara cayó de rodillas al suelo. Fue él quien lo encontró junto a toda su familia en un edificio colapsado de La Guaira.

"Fue una experiencia horrible, sacarlo a él, a sus hijos", expresó este hombre de 42 años.

Muchos aún esperan por los restos de sus seres queridos.

"Mi familia está ahí, me dicen que ahí están mi hermana y sus hijos, pues, y los hijos de mi hermano, el que sobrevivió", dice Wilker Molalla, de 25 años, mientras espera para identificar a los cuerpos en la improvisada morgue del puerto.

Solo él y ese hermano sobrevivieron de una familia de 11 miembros.