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Gobierno de Chile propone endurecer penas a menores por delitos graves

En Chile, los adolescentes a partir de 14 años tienen responsabilidad penal, pero los castigos que enfrentan en el sistema juvenil son menos severos

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    Gobierno de Chile propone endurecer penas a menores por delitos graves
    El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una conferencia de prensa luego de participar en un encuentro de líderes empresariales y autoridades nacionales e internacionales organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay en Montevideo (Uruguay). (EFE/ FEDERICO GUTIÉRREZ)

    El gobierno del presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, propondrá al Congreso que los mayores de 16 años que cometan delitos graves como homicidios o violaciones puedan ser juzgados como adultos, informó el ministro de Seguridad.

    El reciente asesinato de un niño de 12 años durante un robo a su familia en el que participaron adolescentes conmovió al país y revivió un proyecto de ley para endurecer las sanciones que estaba paralizado en el Congreso desde 2022.

    Sistema juvenil

    En Chile, los adolescentes a partir de 14 años tienen responsabilidad penal, pero los castigos que enfrentan en el sistema juvenil son menos severos que los de los adultos.

    En junio pasado, por ejemplo, un joven de 19 años recibió cadena perpetua por el asesinato de un ciudadano francés, mientras que sus cómplices adolescentes fueron condenados por el mismo delito a 10 años de reclusión en un centro de menores.

    • El ministro de Seguridad de Kast, Martín Arrau, dijo a la prensa que modificarán el proyecto legislativo para que los adolescentes a partir de 16 años que cometan delitos graves como "homicidios, daños, incendios, violaciones (...) puedan ser juzgados como adultos".

    Para ello, un fiscal deberá solicitarlo y un juez autorizarlo.

    El gobierno, que no precisó cuándo presentará la solicitud, imprimirá urgencia inmediata al proyecto, que establece que cada cámara del Congreso tendrá seis días para aprobar o rechazar la iniciativa.

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