×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
periodista secuestrada Veracruz
periodista secuestrada Veracruz

Hallan muerta a periodista secuestrada en México

El caso de Roxana Guzmán pone de relieve la creciente violencia contra los periodistas en México, donde se han registrado más de 150 asesinatos desde 1994

    Expandir imagen
    Hallan muerta a periodista secuestrada en México
    Roxana Guzmán. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades mexicanas informaron el viernes que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por dos hombres armados a principios de junio.

    El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una vivienda e identificados, indicó la fiscalía del estado de Veracruz (este) en un comunicado.

    Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en México. Opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30,000 habitantes.

    México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

    El video de 35 segundos mostraba a un primer hombre con una mandarria con la que golpeaba la puerta, luego otro aparecía armado con un fusil y la terminaba de abrir a patadas. Una vez dentro, la grabación termina.

    RELACIONADAS

    Detenciones por homicidio

    Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, señaló la fiscalía.

    • Los agentes presuntamente "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" que secuestró a la comunicadora, indicó.

    La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el crimen en un mensaje en X, en el que instó a las autoridades a "mantener las investigaciones".

    RSF denunció en un comunicado "la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa" y exigió que expliquen por qué no lograron encontrar con vida a la periodista.

    • Otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.
    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.