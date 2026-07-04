Detienen en Bolivia a líder campesino impulsor de protestas

La policía de Bolivia detuvo este sábado a un líder campesino impulsor de las protestas contra el gobierno que recientemente desabastecieron a varias ciudades del país, informó la fiscalía.

Vicente Salazar, líder de la Federación Túpac Katari, fue detenido en el marco de una investigación abierta tras una denuncia presentada por el gobierno de Rodrigo Paz contra los organizadores de los bloqueos de carreteras que dispararon la escasez de medicamentos, alimentos y combustibles.

"La investigación comprende los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa" y "terrorismo", entre otros, detalló la fiscalía en un comunicado enviado a la AFP.

Salazar ya había sido detenido en junio en medio de las protestas, en las que participaron centrales obreras, campesinos, diversos sindicatos y grupos ligados al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Durante siete semanas promovieron manifestaciones y cortes de rutas contra el gobierno centroderechista de Paz, en medio de la peor crisis económica que vive el país en 40 años.

Impacto de las protestas

Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción.

Su gobierno estima que los bloqueos, que en su punto álgido llegaron a un centenar, causaron pérdidas de 3.000 millones de dólares. La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de insumos básicos.

El mandatario acusó al expresidente Morales de estar detrás de las movilizaciones, cuyo objetivo, afirmó, era "alterar el orden democrático".

Además de la investigación impulsada por el gobierno, el dirigente Salazar enfrenta acusaciones de otros grupos, como una denuncia penal presentada ante la fiscalía la semana pasada por empresarios y líderes civiles de derecha de la región agropecuaria de Santa Cruz.

El comité cívico de Santa Cruz acusa a Salazar, a otro líder sindical y al expresidente Morales de "terrorismo", y pide una orden de captura contra los tres.

Morales rechaza estas acusaciones. El exmandatario se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.