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Petro convoca a movilización en Colombia para despedirse días antes de la investidura de su sucesor

Quiere que defiendan sus reformas de izquierda

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    Petro convoca a movilización en Colombia para despedirse días antes de la investidura de su sucesor
    Gustavo Petro, presidente de Colombia. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó el domingo a protestas el 20 de julio para defender sus reformas de izquierda y anunció un discurso de despedida ese día, antes de la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella en agosto.

    "Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", dijo en X el primer presidente izquierdista en la historia del país, quien llamó a una "movilización general" para defender su legado.

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