×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Venezuela
Venezuela

Venezuela entierra más de 150 cuerpos sin identificar

Los cadáveres fueron sepultados en el cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira

    Expandir imagen
    Venezuela entierra más de 150 cuerpos sin identificar
    Un voluntario camina este domingo entre escombros de un edificio derrumbado por el doble terremoto en La Guaira (Venezuela). (EFE)

    Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio, constataron el domingo periodistas de AFP.

    En una zona apartada del cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble sismo, los sepulteros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores, dijo a AFP Eli Zavala, un residente de la zona que participa en estos trabajos.

    Cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.