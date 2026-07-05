Venezuela entierra más de 150 cuerpos sin identificar

Un voluntario camina este domingo entre escombros de un edificio derrumbado por el doble terremoto en La Guaira (Venezuela). ( EFE )

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio, constataron el domingo periodistas de AFP.

En una zona apartada del cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble sismo, los sepulteros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores, dijo a AFP Eli Zavala, un residente de la zona que participa en estos trabajos.

Cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.