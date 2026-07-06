Caricom llama a crear un Caribe fuerte, seguro, económicamente sólido y sostenible

La Comunidad del Caribe (Caricom) abogó por una organización de integración "más fuerte, segura, inclusiva y económicamente más sólida", durante la inauguración de su reunión de jefes de Gobierno que se celebra en Santa Lucía hasta el miércoles.

"Debemos trabajar estratégicamente y sin descanso por la sostenibilidad de la región", declaró el primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, quien asumió a principios de este mes la Presidencia del grupo regional de 15 miembros, durante la ceremonia, que concluyó bien entrada la noche del domingo.

Pierre subrayó que el Caricom no solo pertenece a los Gobiernos, sino también a los ciudadanos, que deben "poder ver y sentir los beneficios de la cooperación regional".

"No basta con hablar de integración, debemos lograr que la integración funcione para el ciudadano común. No basta con que nuestras decisiones se registren, deben ponerse en práctica, medirse y cumplirse", añadió.

El presidente de turno del Caricom enfatizó en su discurso que la prioridad ha de ser "la unidad" del Caribe ante los desafíos globales que amenazan su estabilidad económica y política.

"Las grandes potencias pueden influir más fácilmente en un Caribe dividido que en uno unido; pero cuando el Caribe habla con una sola voz, cuando actuamos juntos, cuando negociamos como un bloque, nuestra influencia colectiva es mucho mayor", aseveró.

A su juicio, la unidad dentro del Caricom es fundamental si quieren garantizar seguridad, justicia climática y un espacio económico en el que la juventud tenga la oportunidad de desarrollarse, sin necesidad de emigrar.

"La historia puede perdonarnos los desacuerdos, incluso la demora, pero jamás nos perdonará por no haber creado una comunidad caribeña más fuerte, segura, justa y unida", advirtió Pierre.

El debate sobre EE.UU.

Las discrepancias internas se exacerbaron en los últimos meses debido principalmente a la postura de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien apoyó la intervención militar estadounidense en el Caribe y rechazó la reelección como secretaria general del Caricom de Carla Barnett.

De hecho, Persad-Bissessar llegó a la ceremonia de inauguración de la reunión en la noche del domingo después de que Barnett pronunciara su discurso.

Barnett destacó que durante su primer mandato se ha fortalecido el funcionamiento del Mercado y Economía Únicos del Caricom con la entrada en vigor, en octubre de 2025, de la libre circulación total entre cuatro Estados miembros.

"Si bien reconocemos positivamente el trabajo que realizamos juntos como región, los desafíos que enfrentamos nos exigen redoblar nuestros esfuerzos", señaló.

También recordó que el Caricom continúa ampliando su número de miembros asociados. Curazao entró hace dos años y Martinica fue confirmada antes del inicio de la presente reunión.

Los miembros del Caricom, sin incluir a los asociados, son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.