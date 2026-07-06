General retirado por orden de Petro, designado ministro de Defensa de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha adelantado los nombres de miembros clave de su gabinete. ( AFP )

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó el lunes como ministro de Defensa al general retirado Jorge Eduardo Mora, quien fue separado del servicio activo por orden del mandatario Gustavo Petro al inicio de su gobierno hace cuatro años.

El abogado de extrema derecha De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Petro y ha prometido una política de seguridad más estricta frente a guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de un deterioro de la violencia en el país en la última década.

Mora, un general del Ejército proveniente de una familia de altos oficiales militares, tendrá el desafío de reorientar el papel de la fuerza pública, con una visión distinta a la del gobierno de Petro, que buscó negociar con organizaciones armadas sin resultados concluyentes.

"Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad", anunció en la red social X De la Espriella, conocido como "El Tigre".

Mora es un especialista en crimen transnacional y narcotráfico con 30 años de experiencia.

"Un soldado que ha dado todas las batallas con honor", dice la narración de un video generado por inteligencia artificial en el que se ve a policías y militares caminar junto a un tigre que ruge, una estrategia de comunicación del mandatario electo.

El poder del ministerio

En Colombia, el Ministerio de Defensa coordina tanto a las fuerzas armadas como a la policía.

Mora fue pasado a retiro en 2022 junto con otros generales, en medio de cambios en la cúpula militar al comienzo del mandato de Petro, un exguerrillero y primer presidente de izquierda de Colombia.

Mora es oriundo de Cúcuta, una ciudad en el noreste del país, fronteriza con Venezuela y golpeada por la violencia.

Este año compitió sin éxito por un escaño en el Congreso con el partido de De la Espriella, que obtuvo una representación minoritaria en las legislativas de marzo.

El presidente electo anunció el domingo la creación de un "bloque de defensa para la seguridad urbana" contra la extorsión y otros delitos, y declaró su intención de "revocar (...) las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas".