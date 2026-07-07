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Venezuela - Delcy Rodríguez
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Aeropuerto de Caracas retomará vuelos comerciales "a la brevedad", dice presidenta de Venezuela

Rodríguez informó el sábado que está "en contacto" con algunos países que "van a ayudar a la recuperación" del aeropuerto, sin dar mayores detalles.

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    Aeropuerto de Caracas retomará vuelos comerciales a la brevedad, dice presidenta de Venezuela
    Imagen del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, el pasado 24 de junio. (FUENTE EXTERNA)

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que el aeropuerto internacional que sirve a Caracas, dañado por los recientes terremotos del mes pasado, reabrirá "a la brevedad".

    El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar está en La Guaira, al norte de Caracas, en la zona más afectada por el doble sismo del 24 de junio que derribó decenas de edificios residenciales y deja ya más de 3,500 muertos, según el conteo oficial.

    • El aeropuerto ha estado parcialmente abierto para vuelos humanitarios.

    "Instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto", dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram tras inspeccionar el lugar.

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    Rodríguez informó el sábado que está "en contacto" con algunos países que "van a ayudar a la recuperación" del aeropuerto, sin dar mayores detalles.

    Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos.

    El estado de emergencia

    Rodríguez informó este miércoles el pasado 24 de junio que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños tras los dos terremotos.

    Ese mismo día declaró el país estado de emergencia.

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