Detienen a exjefe de petrolera mexicana Pemex por violencia doméstica

Un exdirector general de la petrolera estatal de México fue detenido este martes acusado por su esposa de violencia doméstica, informó la fiscalía de la capital mexicana.

Un comunicado de la dependencia detalló que Víctor Rodríguez Padilla fue capturado en la capital en respuesta a una solicitud de un juzgado del vecino estado de Morelos.

En las próximas horas, en un juzgado de ese distrito, deberá responder a las acusaciones de "violencia familiar cometidos en agravio de su pareja", detalló la fiscalía de Ciudad de México.

Rodríguez encabezó Petróleos Mexicanos (Pemex) entre octubre de 2024 y mayo de este año. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había nombrado a Rodríguez para ocupar otro alto cargo en la secretaría de Energía, que no se concretó en vista de la denuncia.

Su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunció ante las autoridades y en redes por agresiones desde 2022. Incluso divulgó un video de una cámara de seguridad dentro de su casa en el que Rodríguez la empuja, la somete en el piso y en un sillón, y por momentos le pone las manos en el cuello.

"Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos", dijo Sheinbaum el 29 de junio en su conferencia de prensa diaria.

La detención, según medios locales, fue solo para que Rodríguez prestara declaración.

Su esposa dijo a una radio local que demoró en presentar la denuncia porque "tenía miedo".

"Miedo de su poder, miedo de las represalias, miedo de todas las consecuencias", dijo Jiménez, quien tiene un hijo de seis años de este matrimonio.