Venezuela pide liberar activos congelados para destinar a recuperación tras terremotos

Tras los sismos del 24 de junio, 856 edificios fueron afectados y 190 colapsaron. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Gobierno de Venezuela solicitó este miércoles a los países que mantienen activos venezolanos congelados en el extranjero que autoricen su liberación para destinarlos a las labores de recuperación tras los dos terremotos ocurridos el mes pasado, una tragedia que ha dejado al menos 3,600 muertos y una amplia devastación en varias regiones del país.

La petición fue formulada por el canciller Iván Gil durante una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en la que sostuvo que esos recursos pertenecen al Estado venezolano y podrían contribuir a financiar la reconstrucción y la asistencia a las comunidades afectadas.

Fondos congelados y reconstrucción

"Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela para que iniciemos un plan de liberación de estos recursos y podamos utilizarlos en la recuperación", expresó Gil.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el país mantiene cuentas congeladas en distintas jurisdicciones debido a las sanciones internacionales, las cuales calificó de "ilegales", y defendió que esos activos deberían ponerse a disposición de las necesidades derivadas de la emergencia.

En noviembre de 2022 el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país tenía entre 24,000 y 30,000 millones de dólares bloqueados en el exterior, producto de las sanciones económicas internacionales.

Se trata de dinero "congelado, bloqueado, secuestrado", dijo el mandatario durante una rueda de prensa con medios locales e internacionales en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas

La ONU solicita 296 millones de dólares

Mientras tanto, las Naciones Unidas lanzó un llamamiento urgente para recaudar 296 millones de dólares con el objetivo de atender las necesidades humanitarias más inmediatas tras los terremotos.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, quien se encuentra de visita en Venezuela, explicó que el plan busca asistir a 1.3 millones de personas durante un período de seis meses.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1.3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher.

El funcionario de la ONU ha sostenido reuniones con las autoridades venezolanas para coordinar la respuesta internacional y evaluar las prioridades de la recuperación tras una de las mayores emergencias humanitarias que ha enfrentado el país en los últimos años.