Sobrevivientes de los terremotos en el estado costero de La Guaira, en Venezuela, formaron filas el miércoles para recibir ayuda humanitaria, en medio de edificios dañados y campamentos improvisados, dos semanas después de los fuertes temblores que azotaron la región.

"Es perder toda una vida, todo, porque ya es la segunda vez que pierdo mí hogar. Cuando la tragedia aquí, perdí mi hogar, y ahora pierdo mi apartamento, comenta un sobreviviente

"Todos estamos tristes, todos estamos mal. Pero, yo espero, nosotros esperamos que esto se resuelva, que a nosotros nos llegue algo mejor, porque Dios si nos dio esta prueba, por algo será ¿verdad? ¿Entiende? Gracias a Dios a nosotros nos han ayudado mucho, la gente de afuera, la gente de todos lados", continua.

Vida de los sobrevivientes

En Catia La Mar, los residentes cargaban cajas de suministros distribuidas por una ONG, mientras que algunas familias damnificadas permanecían refugiadas en carpas improvisadas.

La Global Empowerment Mission afirma que planea mantener una presencia a largo plazo en la región. Es lo que explica su director Luis Velásquez:

"Le agradecemos a la diáspora, a los inmigrantes venezolanos que están en todo Estados Unidos, particularmente en Miami, a los donantes y los patrocinadores para hacer entrega de esta ayuda humanitaria a la gente que ha sido afectada. Grandemente, ya tenemos nuestro primer galpón acá y nos vamos a quedar por varios años trayendo ayuda. Hoy vamos a entregar más de 2,000 cajas familiares, una por cada familia", agrega.