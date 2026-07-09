Gobernador mexicano acusado por EE. UU. de narco niega estar escondido

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, solicitado en Estados Unidos por narcotráfico, dijo el jueves que permanece en su casa desde que dejó el cargo y negó estar escondido como reportó la prensa de su país.

Rubén Rocha Moya gobernaba este estado del oeste del país desde 2021. Dejó el cargo por licencia luego de que la justicia estadounidense pidiera en abril su arresto y extradición tras vincularlo con el cártel de Sinaloa, cofundado por Joaquín 'Chapo' Guzmán, quien cumple una condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

Situación de Rubén Rocha

El político de 77 años pertenece al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

"He permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán", la capital del estado, escribió en X. "No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna".

Rocha respondió a versiones de la prensa mexicana que señalaban que fuerzas federales lo cambiaron de ubicación ante un posible operativo de Washington para secuestrarlo.

El gobernador acusó una "embestida mediática en su contra" y un "ataque promovido desde la ultraderecha".

Sheinbaum dijo más temprano que Rocha ha permanecido en su domicilio y que no tiene custodia federal. Insistió en su pedido de más evidencias antes de actuar en su contra.

Cártel

"Nosotros no vamos a defender a nadie, siempre y cuando haya pruebas", dijo en su rueda de prensa diaria.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Y es el centro de tensión diplomática entre ambos países no solo por el caso Rocha, sino también por el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada, que llevó a su captura en 2024.

México exigió esta semana una aclaratoria sobre el grado de implicación del FBI en esa operación, que involucró a un hijo del 'Chapo' Guzmán.

Zambada y Guzmán eran socios en el cártel y este incidente llevó a una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado. Recién el fin de semana, un militar mexicano y 10 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento armado en el estado.