Sube a 3,889 la cifra de muertos por el doble sismo en Venezuela

Una persona observa maquinaria pesada removiendo escombros en La Guaira. ( EFE )

El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas subió a al menos 3,889 muertos y mantuvo el número de heridos en casi 17,000, según un parte oficial del gobierno difundido el jueves.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio dejaron además 17,907 personas sin viviendas, de acuerdo con el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.

Impacto en La Guaira

El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.