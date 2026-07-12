El número de muertos por terremotos en Venezuela alcanza casi 4,500

856 edificios afectados tras los terremotos, de los cuales 190 colapsaron por completo. ( FUENTE EXTERNA )

El número de muertos por los terremotos que sacudió Venezuela el 24 de junio aumentó el domingo a 4,490, mientras que más de 19,500 personas permanecían en campamentos temporales, según un balance publicado por el gobierno en sus redes sociales. El número de heridos se mantuvo en 16,740.

Los terremotos afectaron a Caracas y, especialmente, al vecino estado de La Guaira, donde campamentos de familias desplazadas se extendieron por estadios, plazas y aceras. Voluntarios venezolanos y extranjeros prestaron atención médica en unidades instaladas en áreas abiertas y distribuyeron alimentos.

Respuesta

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no mencionó el número de desaparecidos, una cifra que podría alcanzar los 50,000, según la ONU. Ayer dijo que hasta el día anterior aún no se habían identificado 315 personas, lo que representa "el 7% del total de muertos".

El presidente de la Asamblea negó que el gobierno suspenda la búsqueda de cuerpos, ante el temor de las familias a que los escombros comiencen a ser retirados indiscriminadamente.

315 cuerpos sin reconocer

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer "en especulaciones".

"Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (...) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.

Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada desde hace semanas de desaparecidos tras el doble sismo -plataformas independientes sitúan en casi 30,000 las personas aún no contactadas-, pero Rodríguez aseguró que no las están ocultando, pues desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen.

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