Panamá expresa sus condolencias por la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham

El Gobierno de Panamá expresó este domingo sus condolencias por el fallecimiento del senador estadounidense Lindsey Graham y destacó que el legislador fue "un amigo de Panamá" y un promotor de la estrecha relación bilateral entre ambos países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un mensaje oficial, el canciller panameño, Javier Martínez Acha, manifestó, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, su "profundo pesar" por la muerte del legislador, cuya trayectoria, señaló, estuvo marcada por su compromiso con los intereses de Estados Unidos y por su participación en los principales debates sobre política exterior y seguridad.

Relación bilateral

El jefe de la diplomacia panameña destacó que Graham contribuyó al fortalecimiento de los vínculos entre Panamá y Estados Unidos mediante su disposición al diálogo y su interés en impulsar la cooperación bilateral.

"El senador Graham fue un amigo de Panamá y un convencido promotor de la estrecha relación entre nuestros dos países", precisó el canciller en el comunicado.

Asimismo, indicó que Panamá se une "con respeto y solidaridad" al pueblo estadounidense en este momento de duelo y expresó su deseo de que los familiares y allegados del senador encuentren consuelo ante esta pérdida, al tiempo que rindió homenaje a quien "dedicó su vida al servicio de su país".