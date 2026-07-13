Bukele ganó la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de su partido para buscar un tercer mandato en las elecciones de febrero próximo, anunció su formación, Nuevas Ideas.

Bukele fue proclamado la noche del domingo al imponerse en las elecciones internas del partido de gobierno, luego de cuestionadas reformas legales que lo habilitaron para un tercer período consecutivo.

Sindicalista busca competir con Bukele

El sindicalista Rafael Aguirre se inscribió este domingo para buscar la candidatura presidencial del partido opositor y exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de cara a las elecciones del 28 de febrero del 2027.

"En este momento yo estoy comprometido de lleno a presentarme a las bases del partido. No puedo yo empezar a hablar de proyecto de nación sin antes haber ido con cada uno de la base y consultar con ellos", porque "no es el accionar de un solo individuo, es de todo el grupo, todos nos tenemos que salvarnos en racimo", dijo Aguirre a periodistas.

El líder sindical agregó que "es así como el plan de nación se deberá de construir: desde la base, pasando por las personas expertas en los temas. No tenemos por qué buscar afuera, acá tenemos nosotros personas suficientemente capaces para poder desarrollar.

Un crítico de Bukele

Aguirre es secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) y crítico de la gestión de la cartera de Salud del Gobierno de Nayib Bukele.

El 13 de mayo pasado, el Colegio Médico de El Salvador (Colmed) denunció un proceso administrativo de despido abierto contra Aguirre, líder sindical y médico.

El Salvador realizará elecciones el 28 de febrero de 2027 para elegir al presidente, vicepresidente, los diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

El período de proselitismo y campaña electoral, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comienza el 27 de octubre de 2026 y concluye el 24 de febrero de 2027.

Bukele inscribió su precandidatura en el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), a la espera que se ratifique para que busque en estas elecciones su tercer período consecutivo, tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido, que domina el Congreso.