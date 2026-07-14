Una policía de élite y más inteligencia, claves en estrategia de seguridad en México

La actual estrategia de seguridad de México comenzó en la capital. Claudia Sheinbaum la trasladó a nivel nacional cuando saltó de la alcaldía a la presidencia.

La mandataria celebró este martes una caída de 48 % en los homicidios dolosos en todo el país entre septiembre de 2024 y junio 2026.

En Ciudad de México, las autoridades se muestran orgullosas de una caída de 31 % en los homicidios dolosos en el mismo lapso.

El actual secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, explicó en entrevista a la AFP que el plan de seguridad capitalino tiene como ejes una nueva policía de élite y un foco en la labor de inteligencia.

"Hay un ajuste estratégico en la manera en la que se enfrenta la violencia", dijo en su despacho. Y "es clarísimo cómo mejora la percepción de seguridad en la medida que bajan la violencia y los delitos de alto impacto".

Nuevo enfoque de seguridad

A continuación, extractos de la entrevista.

PREGUNTA: ¿Cuál es el nuevo enfoque detrás de la caída de los homicidios?

RESPUESTA: Hay personas o grupos que son responsables de muchos de los actos violentos en la comunidad (...). Si diriges los esfuerzos hacia esos generadores de violencia, empiezas a ser más efectivo en reducir el volumen de violencia.

Para lograr eso necesitas afinar tu capacidad de inteligencia, fortalecer tu capacidad de investigación y, por supuesto, tu capacidad de operación.

P: ¿Qué responde a las críticas de que las estadísticas de homicidios están falseadas por malas prácticas de la fiscalía y policía?

R: No niego casos de mal registro, no niego errores, pero (...) equivocarte o dolosamente falsear las estadísticas en esos volúmenes se antoja bastante complicado, sobre todo porque son las estadísticas que produce cada entidad federativa, no las produce el ente central.

Cambios en la acción policial

P: ¿Qué cambió en la acción policial?

R: Hay un cambio cualitativo en la investigación. Primero llega mucho conocimiento a la ciudad, incorporación de personas que habían trabajado en la federación, se desarrollan programas de formación, la importancia de investigación.

Y entonces empiezan a generalizarse o a proliferar (...) técnicas de investigación avanzadas (...), el uso incluso de técnicas especiales como la intervención de comunicación.

P: ¿Qué efecto produjo la creación de una unidad de élite en 2020?

R: Si tu objetivo y estrategia es desmantelar redes delictivas que durante varios años se les dejó crecer, se les dejó amasar capacidad de fuego, tienes que tener capacidades operativas que le puedan hacer frente (...).

Si yo quiero ingresar a los domicilios de estas personas para detenerlos, no puedo hacerlo con la misma capacidad de operaciones especiales que tenía.

Porque es gente que sabes que está armada, porque se han pertrechado con puertas blindadas. Entonces se crea una unidad altamente especializada pensando justamente en esas operaciones orientadas a desarticular células y detener a personas generadoras de violencia.