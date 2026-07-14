La guerrilla del ELN secuestra a 39 personas en Colombia

En mayo del año pasado un soldado murió y siete resultaron heridos en ataque del ELN a una base militar en el este de Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

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La guerrilla del ELN, la más grande de Colombia, secuestró a 39 personas en una remota región del noroeste del país, incluido un menor de edad, informó este martes el Ejército.

Rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) capturaron a las personas en una carretera de la región de Chocó, donde tienen una fuerte presencia y se financian con actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

"Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional", dijo en X el Ejército al informar sobre el plagio.

Una fuente de la fuerza militar dijo a la AFP que ya hay tropas desplegadas en la zona. Según información preliminar, todos los secuestrados son civiles y se desplazaban en autobuses por la vía.

El departamento de Chocó, sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, es uno de los enclaves del ELN. Allí ejerce un fuerte control sobre la población, con extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública, con la cual intercambia fuego habitualmente.

Fuera del acuerdo de paz

De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico Acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la extinta guerrilla de las FARC.

Según el último informe de la fundación Ideas para la Paz, publicado en enero, el ELN contaba con 6,810 combatientes en 2025, un aumento del 9% con respecto al año anterior. Además de operar en Chocó, mantiene influencia en el noreste y suroeste del país.

El gobierno del saliente presidente Gustavo Petro, un exguerrillero del desaparecido M-19, intentó sin éxito negociar la paz con el ELN cuando llegó al poder en 2022.

La iniciativa se sepultó definitivamente en enero de 2025, cuando enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados en el Catatumbo, una región limítrofe con Venezuela.

Los grupos armados ilegales se fortalecieron en los últimos cuatro años en Colombia, según expertos.

En Colombia el secuestro a manos de narcotraficantes es una práctica habitual, que marcó la campaña por la presidencia este año.

El presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, promete endurecer la política de seguridad y bombardeos masivos contra los insurgentes.