Un potente sismo remece la frontera entre México y Guatemala

Imagen sobre la medición de la intensidad de un sismo. El de México, de este viernes, no ha registrado víctimas hasta ahora, pero sí una alerta de Tsunami. ( FUENTE EXTERNA )

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes la costa del sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, provocando escenas de alarma entre la población, evacuaciones preventivas y la activación de una alerta de tsunami para sectores del litoral del Pacífico mientras las autoridades iniciaban la evaluación de daños.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del estado mexicano de Chiapas y también fue percibido con fuerza en Guatemala y El Salvador. De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento ocurrió a poca profundidad, una condición que suele intensificar la percepción del temblor en las zonas cercanas al epicentro.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el fuerte movimiento en distintas ciudades. En un video compartido por la periodista Azucena Uresti se observa a personas saliendo de edificios mientras se balancean lámparas, mobiliario y estructuras, reflejando la intensidad con la que fue sentido el terremoto en varias localidades.

Alerta de Tsunami

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia sobre la posibilidad de olas peligrosas en un radio aproximado de 300 kilómetros desde el epicentro, lo que llevó a las autoridades mexicanas a activar los protocolos de vigilancia en la costa del Pacífico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informó que mantiene comunicación con las autoridades estatales y municipales, así como con el Comité Nacional de Emergencias, para realizar una evaluación preliminar de los posibles daños.

Hasta el momento de los primeros reportes no se habían confirmado víctimas ni afectaciones de consideración, aunque las inspecciones continuaban en las zonas más cercanas al epicentro.