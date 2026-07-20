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Cambio Climático - Chile
Cambio Climático - Chile

Fuerte temporal en Chile deja casi 100,000 personas aisladas y miles de damnificados

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona

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    Fuerte temporal en Chile deja casi 100,000 personas aisladas y miles de damnificados
    Imágenes de archivo de un temporal en Chile en el 2024. (AFP)

    Un temporal de intensas lluvias que afecta a Chile bloqueó rutas y dejó aisladas a casi 100,000 personas, además de unos 2,200 damnificados, especialmente en el norte, informó el gobierno.

    El temporal, que empezó el 15 de julio, golpea especialmente las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama, en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

    Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.

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    El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rapidamente, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rapidamente.

    "Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad", el mandatario ordenó que "se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)", según dijo a la prensa.

    La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores.

    En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

    "Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas", aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

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    Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

    "Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", aseguró a la AFP.

    Estado castatrófico

    Unos 150, 000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país, informó el ministerio de Energía en su cuenta en X.

    "La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones", señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

    Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.

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