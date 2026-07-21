Abaten en México a presunto jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación

Mataron a Miguel "El Topo" (por ley en México no se divulgan los apellidos), jefe de sicarios del CJNG, y a su escolta. ( FUENTE EXTERNA )

Las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a un presunto jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las dos mayores y más violentas organizaciones criminales del país, informaron las autoridades.

Designado por Estados Unidos en febrero como "organización terrorista extranjera", el CJNG ha extendido su influencia por todo México, según un informe de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA.

Junto al Cártel de Sinaloa, se ha convertido en uno de los principales blancos de la lucha contra el tráfico de droga en el país latinoamericano.

Su presunto jefe de sicarios murió junto a su escolta durante un operativo en Manzanillo, un puerto del Pacífico por donde los narcos ingresan precursores químicos para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo, informó la fiscalía del estado de Colima.

Durante un operativo para incautar drogas y armas, las fuerzas de seguridad fueron agredidas con disparos de arma de fuego, explicó.

Al repeler el ataque, mataron a Miguel 'El Topo' (por ley en México no se divulgan los apellidos), jefe de sicarios del CJNG, y a su escolta.

Muerte de 'El Mencho'

El fundador y líder histórico del CJNG, Nemesio 'El Mencho' Oseguera, murió en febrero en una operación del ejército mexicano que buscaba detenerlo gracias a información aportada por la inteligencia estadounidense.

El cártel respondió con una demostración de fuerza sin precedentes que vio arder vehículos y negocios en dos tercios del país.