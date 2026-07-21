Congreso de Chile aprueba la mayor parte de megarreforma económica de Kast

Miembros del Senado chileno debaten el amplio proyecto de reforma económica respaldado por el gobierno, el 15 de julio de 2026 en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso. ( CRISTÓBAL BASAURE / AFP )

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca impulsar la economía, una de las principales promesas de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

El proyecto incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.

"Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial", dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa.

Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.

La izquierda se opone el plan de Kast, al considerar que favorece solo a los sectores más ricos. También reclama por los posibles recortes de beneficios sociales que pueda hacer el gobierno si se reduce la recaudación fiscal.

Beneficios tributarios

Entre las medidas que cuestiona está el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares.

También critica un reembolso estatal de gastos de inversión para las empresas a las que la Justicia les revoque sus permisos ambientales.

"Es un cambio de rumbo. Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos, mayor presencia del Estado, énfasis en la distribución", explica a la AFP Rodrigo Arellano, politólogo de la Universidad del Desarrollo.