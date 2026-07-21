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temporal Chile 2023
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Fuerte temporal en Chile provoca muerte de al menos 13 personas

Las regiones de Coquimbo y Atacama han sido las más afectadas, con miles de viviendas dañadas y un gran número de damnificados

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    Fuerte temporal en Chile provoca muerte de al menos 13 personas
    La emergencia también dejó unas 2,800 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2,200 damnificados y mantiene a más de 60,000 personas aisladas, según el gobierno. (FUENTE EXTERNA)

    El temporal que recorrió Chile dejó al menos 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance entregado el martes por el gobierno, que ahora se centrará en reactivar los caminos y servicios básicos.

    El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

    "Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas", informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

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    La emergencia también dejó unas 2,800 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2,200 damnificados y mantiene a más de 60,000 personas aisladas, según el gobierno.

    • Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados.

    "Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron", dijo en una llamada a la AFP Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias "van a comenzar a disminuir" en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por "crecidas de cauces y quebradas".

    Medidas anunciadas

    Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.

    El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.

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