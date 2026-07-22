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Cuba expone a experto de DDHH de la ONU los "extraordinarios daños" del bloqueo de EE. UU.

Díaz-Canel destaca que el bloqueo de EE.UU. afecta derechos humanos esenciales

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    Cuba expone a experto de DDHH de la ONU los extraordinarios daños del bloqueo de EE. UU.
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles los "extraordinarios daños" del bloqueo económico y energético de EE.UU. contra la isla, durante un encuentro con el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, George Katrougalos.

    Díaz-Canel expuso al experto que el asedio petrolero aplicado por Washington "equivale a un bloqueo naval" y las sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras "afectan el disfrute de derechos humanos esenciales del pueblo cubano, entre ellos el derecho a la salud, la alimentación y el desarrollo", informaron medios oficiales.

    Además, el presidente argumentó que "las crecientes acciones unilaterales y el debilitamiento de los mecanismos multilaterales representan una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales".

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    En la conversación con Katrougalos, quien realiza una visita académica a la isla, el mandatario reafirmó "el compromiso de Cuba con la promoción y la protección de los derechos humanos".

    Distintas ONG han denunciado en repetidas ocasiones que La Habana viola los derechos humanos y que mantiene en prisión a más de 1,200 presos por motivos políticos.

    Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, acentuada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Washington, a lo que se ha sumado en mayo una serie de sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano en sectores claves de la economía de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

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