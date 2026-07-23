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naufragio ferry Guyana
naufragio ferry Guyana

Detienen en Guyana a tres personas por el ferry naufragado que deja al menos 65 muertos

Al momento, las autoridades han recuperado 65 cuerpos y 76 personas han sido rescatadas con vida desde el accidente el pasado sábado.

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    Detienen en Guyana a tres personas por el ferry naufragado que deja al menos 65 muertos
    El ministro de Obras Públicas de Guyana, Juan Edghill, participa en una reunión este lunes en Georgetown (Guyana). (EFE)

    Las autoridades de Guyana anunciaron este jueves la detención de tres personas en relación al naufragio del Fermi M Barima, ocurrido el pasado día 18 y que deja por el momento 65 muertos.

    Entre los señalados como posibles responsables del accidente mortal están el capitán y el primer ingeniero de la embarcación, quienes dieron positivo por consumo de marihuana en un examen químico realizado después de la tragedia, y un funcionario del Departamento de Transporte y Puertos que solo ha sido identificado con su apellido, Granderson.

    Según denuncia la Policía guyanesa, Granderson estaba a cargo de las operaciones en el puerto de Georgetown, que incluyen verificar la sobrecarga en el ferry y la venta de boletos.

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    El ministro de Obras Públicas local, Juan Edghill, dijo que Granderson fue llevado al Departamento de Investigaciones Criminales para ser cuestionado por el accidente y acudió con su abogado.

    Edghill había precisado el domingo que el ferri zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

    Investigan posible sobrecarga

    El MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad, cuando realizaba el trayecto, que dura cerca de 16 horas, y es una de las opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana.

    • Las autoridades investigan una posible sobrecarga, irregularidades en los registros de pasajeros y otros factores que podrían haber contribuido al accidente.

    Al momento, las autoridades han recuperado 65 cuerpos y 76 personas han sido rescatadas con vida desde el accidente el pasado sábado. El gobierno sigue utilizando una cifra provisional total de 179 pasajeros y tripulantes.

    Al menos 19 embarcaciones, tres aeronaves y drones han sido desplegados en la zona para continuar con la búsqueda de posibles supervivientes o cadáveres. 

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