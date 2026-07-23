EE.UU. sanciona al ministro de Salud cubano y a red de brigadas médicas en el extranjero

Foto de archivo de médicos cubanos en Brasil, uno de los países que ha acogido las brigadas que generan miles de millones de dólares en divisas a las autoridades de la isla. ( EFE )

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de Salud Pública cubano, Jose Ángel Portal Miranda, y la red de brigadas médicas en el extranjero, la principal fuente de divisas del gobierno comunista.

Las sanciones también afectan a tres entidades cubanas del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa que habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para intentar evitar sanciones previas, explicó el Departamento de Estado en su comunicado.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7,000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

Médicos cubanos en el mundo

El año pasado, unos 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

Pero en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.

Washington pasa ahora a sancionar financieramente a la Unidad Central de Cooperación Médica, a su directora, Gretza Sánchez Padrón, y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, así como al ministro de Salud Pública, en el cargo desde 2018.

El Departamento de Estado considera que esas brigadas son una forma de "tráfico de seres humanos" y de "explotación".

"Las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra", asegura su comunicado.

Cuba asegura que estas acusaciones son infundadas, y que esas misiones médicas eran apreciadas en los países anfitriones.

Las empresas vinculadas a Gaesa sancionadas son Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.

Las empresas del sector energético son el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía, que importa gas y lubricantes, y otra importadora, Einarbo.

Entrar en la lista de sancionados de la OFAC significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en el país.

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.