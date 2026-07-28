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Cuba critica a presidente electo de Colombia por anunciar ruptura de relaciones

El gobierno de Cuba expresa su rechazo a la decisión del presidente electo de Colombia de romper relaciones diplomáticas con la isla y Nicaragua

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    Cuba critica a presidente electo de Colombia por anunciar ruptura de relaciones
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (FUENTE EXTERNA)

    El gobierno de Cuba criticó este martes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su decisión de romper relaciones diplomáticas con la isla y señaló que el anuncio evidencia su clara subordinación a la política de división y confrontación de Washington.

    De la Espriella, que debe tomar posesión del cargo el 7 de agosto, anunció el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. También dijo que cerrará 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones.

    • "De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos", señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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    El texto subrayó que "esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano", al que Cuba ha apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno.

    Reacción oficial

    La Habana fue sede de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desembocaron en el histórico acuerdo de paz de 2016.

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