Alberto De la Espriella proyecta una Presidencia itinerante con despachos en cuatro ciudades

Será este siete de agosto cuando Abelardo de la Espriella preste juramento como nuevo presidente de Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

La votación que realizará este martes el Congreso colombiano para determinar si Abelardo De la Espriella puede juramentarse en Cali será el primer ensayo de un proyecto más amplio: ejercer la Presidencia desde distintas regiones y reducir el peso de Bogotá como centro exclusivo del poder político.

La Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar proposiciones que autoricen el traslado extraordinario del Congreso a Cali para la sesión conjunta del próximo 7 de agosto. La medida sería válida únicamente para la posesión presidencial y no modificaría la sede permanente del Legislativo.

De la Espriella había planteado originalmente juramentarse en una guarnición militar de Popayán, en el departamento del Cauca. El Senado respaldó esa propuesta con 55 votos contra 32, pero el presidente electo cambió posteriormente el destino por Cali debido a las interrupciones aéreas causadas por la actividad del volcán Puracé.

Según la argumentación presentada al Congreso, el aeropuerto de Popayán permaneció cerrado durante más de una tercera parte de los últimos 20 días por la caída de ceniza, lo que impediría garantizar el traslado de congresistas, invitados y delegaciones internacionales. Debido al cambio de ciudad, el Senado deberá votar nuevamente y la Cámara conocerá por primera vez la proposición específica sobre Cali.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, propuso la Plaza de Cayzedo como escenario civil para la ceremonia. De aprobarse el traslado, el lugar definitivo deberá ser acordado entre el Congreso, las autoridades locales y el equipo del Gobierno entrante.

De la Espriella también anunció que, después de juramentarse, encabezará su primer consejo de seguridad en la base aérea Marco Fidel Suárez, instalación que ha sido objeto de ataques atribuidos a grupos armados. El gesto mantendría el componente militar que el presidente electo buscaba imprimir a su posesión, aunque el juramento se realice finalmente en un espacio civil.

Cuatro ciudades para ejercer la Presidencia

El proyecto de De la Espriella contempla despachos presidenciales en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno entrante no ha divulgado un cronograma de permanencia en cada ciudad, el número de funcionarios que serían trasladados, el presupuesto requerido ni el esquema administrativo para coordinar las distintas sedes.

"Voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país", afirmó durante una visita a Medellín, donde confirmó los cuatro puntos desde los cuales pretende gobernar.

Bogotá: adiós a la Casa de Nariño Cuando se encuentre en Bogotá, De la Espriella pretende despachar desde el Palacio de San Carlos, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El inmueble ya funcionó como sede presidencial durante distintos periodos de la historia colombiana. La Presidencia regresó definitivamente a la Casa de Nariño a comienzos de la década de 1980, durante el Gobierno de Julio César Turbay. De la Espriella anunció que la Casa de Nariño será transformada en un museo abierto al público y aseguró que ya dio esa instrucción a su ministra de Cultura designada, Paola Holguín. No explicó dónde sería instalada la Cancillería ni cuánto costaría adecuar ambos edificios para sus nuevas funciones.

Barranquilla: capital alterna y principal sede regional

Barranquilla ocuparía el lugar más relevante dentro del modelo itinerante. El mandatario electo aseguró que utilizará el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana para celebrar consejos de ministros, atender asuntos administrativos y recibir delegaciones nacionales e internacionales.

Además, presentará al Congreso una reforma constitucional para reconocer a Barranquilla como "capital alterna" de Colombia. De la Espriella ha aclarado que no pretende sustituir a Bogotá, sino establecer formalmente un segundo centro de funcionamiento del Gobierno nacional.

La propuesta requerirá una reforma constitucional. El artículo 322 de la Constitución establece expresamente que Bogotá es la capital de la República y del departamento de Cundinamarca. Una declaración política o un decreto presidencial no serían suficientes para otorgar esa categoría a Barranquilla.

El traslado parcial hacia la costa también incluiría algunas entidades nacionales. De la Espriella ha anunciado, entre otras decisiones, que la Dirección General Marítima tendrá una mayor presencia institucional en el Caribe. Su gabinete presenta además una fuerte representación de dirigentes procedentes de esa región.

Medellín: seguridad, inversión y lucha contra el narcotráfico

En Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe para instalar el despacho presidencial.

La ciudad también sería la sede colombiana del denominado "Escudo de las Américas", una alianza de cooperación con Estados Unidos que el nuevo Gobierno presenta como instrumento para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

De la Espriella anunció igualmente que trasladará a Medellín la sede principal de ProColombia, la entidad encargada de promover el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera.

Cali: presencia permanente en el suroccidente Cali albergará otro despacho alterno de la Presidencia, aunque el Gobierno entrante no ha confirmado cuál edificio utilizará. La Alcaldía ha ofrecido una edificación cercana a la Plaza de Cayzedo, pero todavía no existe una decisión definitiva. La elección de Cali para la posesión fortalece el papel que tendría la ciudad dentro del nuevo esquema. También posee una carga política: fue uno de los principales escenarios del estallido social de 2021, es una ciudad donde la izquierda mantiene una presencia significativa y se encuentra cerca de zonas afectadas por las disidencias de las FARC, el narcotráfico y otras estructuras armadas.

Una descentralización todavía sin estructura conocida

El plan rompe simbólicamente con la tradición de gobernar desde la Casa de Nariño, pero por ahora se conoce más sobre los edificios escogidos que sobre el funcionamiento concreto del modelo.

La Presidencia tendría que resolver cómo se trasladarán los equipos de seguridad, comunicaciones, archivo, protocolo y asesoría; qué funcionarios acompañarán al mandatario; cuánto costarán los viajes frecuentes y cómo se coordinarán las reuniones con ministerios que seguirán radicados principalmente en Bogotá.

El debate sobre los gastos comenzó con la posesión. El traslado de congresistas y sus esquemas de seguridad a Cali podría representar unos 300 millones de pesos colombianos adicionales, sin contar invitados y delegaciones, según estimaciones divulgadas por medios colombianos. Esa suma se añadiría a los recursos ya contratados para la transmisión de mando.

El Pacto Histórico anunció que no asistirá a la ceremonia si se celebra en Cali y convocará movilizaciones contra el nuevo Gobierno. Sus legisladores cuestionan los resultados electorales y denuncian amenazas de De la Espriella contra la oposición. El resto de las principales bancadas tendría los votos suficientes para autorizar el traslado.

La decisión de este martes no aprobará todavía el sistema de sedes múltiples. Únicamente establecerá si el Congreso acepta abandonar temporalmente Bogotá para juramentar al nuevo presidente. Sin embargo, marcará hasta dónde están dispuestos los partidos a respaldar una Presidencia que pretende repartir sus símbolos, despachos y decisiones entre cuatro ciudades.