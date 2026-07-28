Salida de dos generadoras deja a más de 370 mil clientes sin electricidad en Puerto Rico

Imagen de archivo de un calle de Puerto Rico durante un apagón. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 370,000 clientes quedaron sin energía eléctrica la noche de este martes en Puerto Rico luego de que se reportara la salida de dos plantas de generación y otros eventos que afectaron el sistema energético en la isla.

El periódico El Nuevo Día reportó que las salidas de la central EcoEléctrica, en Peñuelas, y de la unidad 2 de la central Aguirre, en Salinas, dejaron sin electricidad a 377,000 personas, en su momento más alto.

De acuerdo con la publicación, el consorcio

explicó que la situación comenzó alrededor de las

, cuando la

de la

, ubicada en Salinas, perdió inicialmente unos 125 megavatios (MW) de capacidad de generación. Minutos después, la unidad salió completamente de operación.

El portavoz de Genera PR, Iván Báez, señaló al medio que la unidad fue retirada de servicio de forma controlada luego de detectarse una avería en las bombas de succión. La empresa indicó que su personal trabaja en el diagnóstico de la falla para reincorporar la planta al sistema lo antes posible.

Poco después también quedó fuera de servicio la central EcoEléctrica, en Peñuelas, lo que representó la pérdida de más de 500 MW adicionales de generación y agravó la estabilidad del sistema eléctrico.

Lo que dijo la empresa eléctrica

LUMA Energy, la empresa encargada de la distribución y transmisión de electricidad en la isla, informó que los cortes respondían a limitaciones en la generación y explicó que "hay relevos de carga debido a deficiencias en la generación" , por lo que algunos clientes experimentarían interrupciones temporales del servicio mientras se estabilizaba el sistema.

La empresa indicó además que los apagones no obedecían a fallas en la red de transmisión y distribución, sino a la salida de unidades de generación, una situación que redujo la energía disponible para atender la demanda.

El evento ocurre en medio de una serie de incidentes registrados durante las últimas semanas en el sistema eléctrico puertorriqueño, caracterizados por averías en centrales generadoras que han provocado repetidos relevos de carga y apagones en distintas regiones de la isla.