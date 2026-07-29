Secretario general de la OEA lidera misión para verificar situación en Bolivia tras crisis

Los bloqueos de grupos opositores el gobierno han dejado decenas de heridos y más de 15 muertos. ( EFE/ JUAN CARLOS TORREJÓN )

Una misión de alto nivel de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) liderada por el secretario general de ese organismo, Albert Ramdin, inició este miércoles una visita a Bolivia para verificar la situación en el país tras las protestas de mayo y junio que mantuvieron cercadas a algunas ciudades.

"Dando cumplimiento al mandato de la #AsambeaOEA de Panamá, la Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la #OEA llegó a #Bolivia para comenzar su agenda de reuniones con actores políticos y sociales del país", publicó la OEA en X.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, sumado también el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Pérdidas generadas por el conflicto

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3,000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

Junto a Ramdin, también son parte de la delegación el ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Achá; el secretario de Relaciones Exteriores en funciones de Argentina, Juan Manuel Navarro, y el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Michaell Hanckey.

Además están la jefa de la Oficina de Canadá para Bolivia, Laurie Rogers; el jefe de la División de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fernando Velasco, y los representantes permanentes de Perú y Uruguay ante la OEA, Rodolfo Coronado y Edison Lanza, respectivamente.

La misión inició su agenda con un encuentro en la Cancillería boliviana en La Paz, donde los integrantes fueron recibidos por el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo.

En esos encuentros, los integrantes de la misión escucharán "distintos puntos de vista" y apoyarán "al Gobierno boliviano democráticamente elegido en sus esfuerzos por restablecer la paz y garantizar el orden constitucional", agregó el organismo.

En una rueda de prensa previa a la Asamblea General de la OEA realizada en Panamá en junio, Ramdin condenó los bloqueos de carreteras en Bolivia y expresó su respaldo al Gobierno "electo constitucionalmente de Bolivia".

El secretario general de la OEA también anunció entonces que Bolivia iba "a recibir" una "misión" para evaluar cuál "es la situación y ver qué otras medidas se pueden considerar".