Colombia aprueba posesión presidencial de Alberto de la Espriella se realice en un coliseo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en el evento 'CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030' este viernes, en Medellín (Colombia). ( EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA )

El Congreso de Colombia aprobó trasladar a Cali la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en un recinto civil de la Universidad Santiago de Cali y no en Bogotá, escenario tradicional de las investiduras presidenciales.

La decisión quedó en firme después de que el Senado aprobara la propuesta con 58 votos a favor y 30 en contra. Un día antes, la Cámara de Representantes la había respaldado por 117 votos frente a siete negativos.

La sesión conjunta del Congreso, durante la cual De la Espriella prestará juramento y recibirá la banda presidencial, tendrá lugar en la Arena USC, un coliseo perteneciente a la Universidad Santiago de Cali.

La ceremonia convertirá a la capital del Valle del Cauca en la primera ciudad fuera de Bogotá que alberga una posesión presidencial en la historia reciente de Colombia. Las últimas transmisiones de mando se habían celebrado en el Capitolio Nacional o en la Plaza de Bolívar.

De una guarnición militar a un recinto universitario

La definición de la sede estuvo precedida por una controversia política e institucional.

Inicialmente, De la Espriella planteó asumir la Presidencia en una guarnición militar de Popayán, en el departamento del Cauca, como un gesto de respaldo a las Fuerzas Armadas y a una región afectada por el conflicto armado.

El Senado aprobó el 22 de julio trasladarse al Cauca con 55 votos a favor y 32 en contra, pero aquella proposición no establecía una sede concreta ni había completado el trámite requerido en la Cámara de Representantes.

La posibilidad de efectuar el acto en una instalación militar provocó cuestionamientos de sectores que consideraban que la investidura debía preservar su carácter civil. El presidente saliente, Gustavo Petro, también rechazó que una unidad militar fuera utilizada para la ceremonia mientras él continuara ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

De la Espriella desistió posteriormente de Popayán y solicitó al Congreso trasladar la sesión a Cali. El presidente electo atribuyó el cambio a las dificultades logísticas provocadas por las emisiones de ceniza del volcán Puracé, que habían afectado las operaciones del aeropuerto de la capital caucana.

La nueva propuesta mantuvo la investidura fuera de Bogotá, pero sustituyó la instalación militar por un espacio universitario.

Cali prepara operativo de seguridad

De la Espriella afirmó que escogió Cali para enviar un mensaje de descentralización y reforzar la presencia del Estado en las regiones. También ha señalado que el inicio de su Gobierno tendrá como prioridad la seguridad y el respaldo a los militares y policías.

Después de asumir el cargo, el mandatario electo tiene previsto celebrar su primer consejo de seguridad en la base aérea Marco Fidel Suárez, situada en Cali.

Las autoridades nacionales y locales preparan un dispositivo que incluirá vigilancia aérea, equipos contra drones, controles en los accesos a la ciudad y varios anillos de protección alrededor del recinto. También se adoptarán medidas especiales para las delegaciones extranjeras que asistirán al acto.

La investidura marcará el final del Gobierno de Gustavo Petro y el comienzo del período presidencial de De la Espriella, elegido en la segunda vuelta celebrada el pasado 21 de junio.

Con la votación definitiva del Senado, el Congreso resolvió tanto el traslado territorial como la controversia sobre el carácter de la ceremonia: la posesión saldrá de Bogotá, pero se realizará ante el poder legislativo y dentro de un recinto civil.