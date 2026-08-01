Accidente de avioneta turística en Perú deja al menos 13 fallecidos

Al menos 13 personas murieron tras el accidente de una avioneta turística ocurrido en la región Ica, en el sur de Perú, mientras realizaba un vuelo con destino a las famosas Líneas de Nasca. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 13 personas murieron tras el accidente de una avioneta turística ocurrido en la región Ica, en el sur de Perú, mientras realizaba un vuelo con destino a las famosas Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos del país.

La información fue confirmada por la Policía Nacional peruana y difundida por la agencia AFP, mientras que el portal peruano DSN aportó detalles sobre el desarrollo del siniestro.

De acuerdo con el mayor de la policía Jorge Andrade, citado por AFP, entre las víctimas se encuentran 11 pasajeros y los dos integrantes de la tripulación. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los fallecidos.

Según informó DSN, la aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pisco como parte de un servicio de vuelos turísticos que recorre distintos destinos del sur peruano.

Poco después del mediodía, la avioneta se precipitó en un terreno agrícola del sector Pueblo Viejo, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, donde impactó contra el suelo y se incendió, provocando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Las autoridades investigan las causas del accidente

Las primeras informaciones indican que la mayoría de los ocupantes eran turistas que habían contratado un recorrido aéreo para observar las Líneas de Nasca, los gigantescos geoglifos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y considerados uno de los mayores atractivos turísticos de Perú.

Tras el accidente, equipos de bomberos, agentes de la Policía Nacional y representantes de las autoridades aeronáuticas acudieron al lugar para atender la emergencia, asegurar el área y comenzar las diligencias correspondientes.

Por el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas. De acuerdo con DSN, las autoridades competentes iniciaron una investigación para establecer qué provocó la caída de la aeronave y reconstruir la secuencia de los hechos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades peruanas ofrezcan un informe oficial con información actualizada sobre la identidad de las víctimas y los resultados preliminares de la investigación.