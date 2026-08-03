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sismo Venezuela junio
sismo Venezuela junio

Cifra de muertos por terremotos en Venezuela se eleva a más de 6,000

Los sismos de 7.2 y 7.5 han colapsado al menos 190 edificios en La Guaira, la región más afectada

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    Cifra de muertos por terremotos en Venezuela se eleva a más de 6,000
    Los terremotos dejaron al menos 190 edificios colapsados. (FUENTE EXTERNA)

    La cifra de muertos que ha dejado el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6,125, según el balance oficial divulgado el lunes por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.

    Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el que resultó más golpeado por los terremotos de 7.2 y 7.5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales.

    El último balance, el 24 de julio, fue de 5,546 muertos.

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     Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1,400 desaparecidos.

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