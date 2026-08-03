Cuba restaura la electricidad tras apagón nacional pero persisten los cortes

Dormir sobre un muro, en el exterior, se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia en Cuba, ante los cortes regulares del servicio eléctrico. ( AFP )

Cuba comenzó este lunes a restablecer el servicio eléctrico tras un nuevo apagón nacional la noche anterior, el sexto en lo que va de año, mientras amplias zonas del país siguen sin suministro en medio de una severa crisis energética y presiones de Estados Unidos.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad de varias horas por día debido al envejecimiento de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con el boqueo petrolero de Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que en la noche del domingo "una oscilación de frecuencia" dejó fuera de servicio una termoeléctrica en el oriente del país y "el sistema colapsó en su totalidad".

Se trata del sexto apagón generalizado en lo que va del año y el undécimo desde finales de 2024. Apenas 24 horas antes de este último corte total, cinco de las 15 provincias del país, incluida la capital, se habían quedado a oscuras por un fallo en la red.

Al mediodía de este lunes, siete provincias del occidente y centro de la isla estaban conectadas a la red nacional, pero persistían "afectaciones elevadas y prolongadas" por déficit de generación, lo que continuaba provocando apagones en todo el país, según informó la televisión estatal.

Hasta ese momento, solo el 27,6% de La Habana contaba con servicio eléctrico.

Los cubanos manifiestan su cansancio e impotencia ante los apagones que durante las últimas semanas han superado las 30 horas consecutivas en la capital. En el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

"Desde el viernes solo he tenido una hora y media de electricidad, no hay agua, no hay nada, lo que estamos viviendo los cubanos no es vida", dijo a la AFP Mayra Rodríguez, una contable de 43 años.

Con sus dos hijos pequeños, duerme en el balcón de su apartamento para sobrellevar el calor de las noches de verano.

"Insostenible"

Los habitantes de las zonas más afectadas expresan su rabia prendiendo fuego a la basura o golpeando cacerolas.

Carlos Dueñas, un mecánico de 62 años, dijo sentirse agotado por una coyuntura "insostenible".

"Nadie dice cuándo podría mejorar la situación. Mientras tanto nos toca resistir, todo el mundo no tiene el dinero para comprar paneles", dijo.

La Habana acusa a Washington de ser responsable de la crítica situación del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que se debe a una mala gestión económica interna.

Las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional cubana tienen más de cuatro décadas de explotación y sufren averías frecuentemente.

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

Según el gobierno cubano, en los últimos siete meses Washington solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo.

Además, la administración de Donald Trump ha intensificado las sanciones contra empresas estatales cubanas, lo que ha llevado a muchas compañías extranjeras a suspender sus operaciones en el país, lo cual reduce la entrada de divisas.

A finales de junio, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las conversaciones con Estados Unidos "no muestran progresos".

Mientras tanto, La Habana puso en marcha en junio una serie de reformas de libre mercado para darle un impulso a la economía.